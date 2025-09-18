ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Асен Василев след словесния сблъсък с Пеевски: Най-сетне се разходи по тротоарите на София
"Видяхме, че той изцяло е извън релси, защото усеща, че хората това правителство не го понасят по една проста причина - казват, че няма пари за лекари, казват, че няма пари за линейки, казват, че няма пари за българските граждани, но за касичките на Пеевски", допълни Василев.
По думите му всички депутати е добре всеки ден да минават през центъра на София пеша. "Да се срещат с хората спокойно, без охрана, както ние се движим", допълни Василев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вандали потрошиха прозорците на къща в село Бистренци
14:54 / 16.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Нети със специални думи към истинската си майка
16:28 / 16.09.2025
Регионалният министър спря смяната на директора на ВиК-Русе
15:24 / 16.09.2025
Две земетресения едно след друго в Егейско море
18:12 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: