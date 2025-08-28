Асоциация на топлофикациите: Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки 

© Фокус "Булгаргаз" предложи по-ниска с 2,5% цена на природния газ за септември. От КЕВР също се очаква да вземат решение за определяне на цената на синьото гориво на закрито заседание, което ще се проведе в четвъртък. На този фон - готови ли са топлофикациите и потребителите за новия отоплителен сезон? Темата коментира председателят на асоциацията на топлофикациите Кремен Георгиев пред NOVA NEWS.



Георгиев посочи, че цената на природния газ често се определя от фактори като сезонност, движение на международните пазари и подчерта, че цените на природния газ традиционно не влияят на топлофикациите, тъй като техните цени на услугата се определят от едногодишен регулаторен период.



"Най-вероятно ще бъде одобрена цена, близка до посочените стойности, ако не и същата. Освен това в момента е вероятно да има спад на борсите, тъй като и търсенето е ниско - през зимата пък е възможно цената да се вдигне - това са пазарните движения", обясни още той. По думите му, дори и при действие на правилото за разместване в цените на електроенергията, към момента няма условия за повишаване на цените на услугата на топлофикациите.



Според Кремен Георгиев, сегашните конфигурации в цените и обема на услугите на топлофикациите показват, че дружествата покриват до голяма степен нуждите на битовите потребители по конвенционален път.



Според експерта, за да се подобри услугата, са нуждни и инвестиции.



"В София се обслужват почти два пъти повече битови потебители, отколкото в други райони. За да се осигурят нужните условия и да има високо качество на услугата, трябват и ремонти - в София това се усети през спиранията на топлата вода в последно време", каза още той и допълни, че новите отчетни инструменти също биха били в полза на потребителите.



"Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравнителни сметки - това ще бъде средата на 2026 година. Това ще се касае до домакинства, които още не са преминали на напълно дистанционно отчитане", обясни Георгиев.