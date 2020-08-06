Àñîöèàöèÿ íà çàâåäåíèÿòà: Ìîæå è äà íå ñìå ðàçáðàëè, íî ìàé êîðîíàâèðóñúò ñè å îòèøúë

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 11:10 / 06.08.2020Êîìåíòàðè (9)181
© ÁÃÍÅÑ
"Ñ îãëåä íà ìàñîâîòî íåãëèæèðàíå íà íàëîæåíèòå ïðàâèëà è ñúáèðàíåòî íà ãðóïè áåç äà ñå ñïàçâà äèñòàíöèÿ, íàñòîÿâàìå äà îòïàäíå èçèñêâàíåòî çà ñëóæèòåëèòå íè, êîèòî ðàáîòÿò íà îòêðèòî, äà íîñÿò ìàñêè". Òîâà ñå êàçâà â ïîçèöèÿ Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ íà çàâåäåíèÿòà è Ñäðóæåíèåòî íà çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ.

"Âå÷å íàïúëíî áåçïðåäìåòíî å è èçèñêâàíåòî íà åäíà ìàñà äà ñòîÿò ìàêñèìóì ÷åòèðèìà äóøè, òúé êàòî ñêóï÷âàíå íà ìíîãî ïîâå÷å õîðà íà ìàëêè ïðîñòðàíñòâà å äîñòà ÷åñòà ïðàêòèêà èçâúí çàâåäåíèÿòà. Òîâà èçèñêâàíå âîäè åäèíñòâåíî äî çàãóáè çà áðàíøà è íàìàëåíè îáîðîòè, ïîðàäè êîåòî áèõìå æåëàëè òî ñúùî äà áúäå ïðåðàçãëåäàíî", ñå êàçâà îùå â ïîçèöèÿòà.

"Ìîæå è äà íå ñìå ðàçáðàëè, íî ìàé êîðîíàâèðóñúò ñè å îòèøúë. Èëè ïîíå â Áúëãàðèÿ, êàòî ÷å ëè ãî íÿìà. Ìíîæåñòâî õîðà íåïðåñòàííî ñå ñúáèðàò íà ãðóïè áåç äà ñïàçâàò êàêâàòî è äà áèëî äèñòàíöèÿ èëè äà èçïîëçâàò ìàñêè.

Ïðåòåíäèðàìå, ÷å ñëåäèì èíôîðìàöèîííèÿ ïîòîê, íî íå ñìå âèäåëè íîâèíà, ÷å ó íàñ âå÷å íÿìà COVID-19. Âúçìîæíî å è äà ñìå ÿ èçïóñíàëè, çàùîòî íåãëèæèðàíåòî íà ìåðêèòå ñòàâà âñå ïî-ìàñîâà ïðàêòèêà. Â ñúùîòî âðåìå íàøèòå ñëóæèòåëè ñà çàäúëæåíè äà íîñÿò ìàñêè, çà êîåòî ðåäîâíî ñìå ïðîâåðÿâàíè îò êîìïåòåíòíèòå èíñòèòóöèè. Äîðè íà îòêðèòè ïðîñòðàíñòâà è ïðè áëèçî 40-ãàäóñîâè æåãè", àðãóìåíòèðàò ñå îò áðàíøà.

"Çàòîâà ìîëèì, àêî íàèñòèíà â Áúëãàðèÿ âå÷å íÿìà âèðóñ è ìåðêèòå ñà îòïàäíàëè, äà íè óâåäîìèòå îôèöèàëíî", ïðèçîâàâàò îò Àñîöèàöèÿòà.




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