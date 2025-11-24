Асоциация за електромобилност: МВР няма основание да глобява водачи на тротинетки за липса на регистрация
"Фокус" публикува пълния текст на изявлението:
На 21 ноември е публикувана информация в медийния сайт Pronewsdobrich.bg, че двама водачи на електрически тротинетки в гр. Тервел и с. Безмер са били спрени от служители на МВР и в хода на проверката е установено, че двамата са неправоспособни и не притежават свидетелства за управление на МПС, както и че превозните средства не са регистрирани по надлежен ред.
В тази връзка ръководството на Българската асоциация за електромобилност (БАЕМ) изразява силно недоволство от внушението, че водачите на тротинетки са в нарушение. Припомняме, че за регистрация на електрическите тротинетки Законът за движение по пътищата предвижда шест-месечен гратисен период, считано от влизането в сила на промените (7 септември 2025 г.). Този гратисен период е уточнен в Преходните и заключителни разпоредби в Закона.
Преди неговото изтичане липсата на регистрация не може да бъде причина за каквито и да било санкции от страна на Органите на реда и ако бъдат наложени такива санкции, те много лесно могат да бъдат атакувани в съда.
Същевременно в момента се подготвят нови законови промени, с които се очаква процесът на регистрация да бъде улеснен и централизиран.
Относно информацията, че водачите "не притежават свидетелства за управление“ напомняме на служителите на МВР, че за управлението на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС) Законът НЕ ПРЕДВИЖДА изискване за такова свидетелство за управление.
Опитите да се внуши обратното само създават хаос и объркване сред ползвателите на този модерен и екологичен транспорт. Призоваваме МВР да обърне внимание на случая и да инструктира служителите си така, че при бъдещи проверки те да следват текстовете на Закона точно, без да превишават своите правомощия.
През последните няколко години електрическите тротинетки се наложиха като важен елемент от съвременното градско придвижване. Те намаляват трафика, не замърсяват въздуха и не изискват паркоместа, защото заемат минимално пространство, което ги прави удобен и екологичен избор за ежедневни пътувания. Не на последно място, статистиката показва, че те са и много по-безопасна форма на транспорт. Въпреки нашумелите отделни примери за инциденти с такива превозни средства, те са несравнимо по-малко от хилядите катастрофи с автомобили, отнемащи стотици човешки животи годишно.
