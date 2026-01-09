Асоциацията на банките: При обмяната на левовете банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. Ще работят извънредно и утре
© ФОКУС
Обмяната се извършва без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. Банките предоставят насоки на своите клиенти при обмяната на банкноти и монети единствено с цел улеснение и по-бързо обслужване. Например, при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес. Клиентите могат да се информират предварително чрез уебсайта на своята банка.
При извършване на обмяната банките третират клиенти и неклиенти по идентичен начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), банките могат да изискат попълването на определени декларации и бланки, в съответствие с приложимата нормативна рамка.
От първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро, така че както гражданите, така и бизнесът могат чрез банките да се снабдят с желаните суми в предпочетените номинали.
Асоциацията на банките в България активно комуникира постъпващи запитвания и въпроси от медии и граждани с цел изясняване на фактите и подобряване на информираността. Асоциацията участва в координацията на всички процеси, свързани с обмяната на левове в евро, както със своите членове, така и с Българската народна банка. По този начин се гарантира максимално плавен, прозрачен и удобен процес за гражданите и за бизнеса в съответствие с разпоредбите на ЗВЕРБ.
С цел да улеснят гражданите и бизнеса при обмяната на банкноти и монети от левове в евро, редица банкови клонове ще работят извънредно в съботните дни през месец януари.
Още по темата
/
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
10:49
Константин Занков: Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар
10:12
Макс Баклаян: Фалшификаторите знаят, че във финансовите институции персоналът е много по-добре обучен
09:56
Продавачка: От 3 дена нямам евро в касата, хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
08.01
Драгомир Драганов: Няма проблеми при обменянето на лева в евро в пощенските станции в Русенско
07.01
Още от категорията
/
Експерти казаха дали ще поскъпне "Гражданска отговорност" заради въвеждането на системата бонус-малус
09:02
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
08.01
Шаренкова: Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на БСП
08.01
Алгафари: Всеки е свободен да сънува сънища. Радев намери тези хора, той ги лансира, той ги назначи в нарушение на Конституцията
08.01
Вълчев: НВО-то по математика след 7 клас остава непроменено! Няма да има елементи от природните науки
08.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.