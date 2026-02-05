Асоциация на инфлуенсърите излязоха със становище по повод бруталното измъчване на животни в Свищовско.публикува изявлението без редакторска намеса:Скъпи приятели,всички ние сме в шок от поредното брутално разкритие за жестоко насилиеи убийства на животни, извършвани умишлено, заснемани и разпространяванисрещу заплащане в интернет. Става дума за случая в свищовското селоЦаревец, където животни са били тормозени, изтезавани и убивани, ажестокостите са били целенасочено заснемани и продавани като съдържание.По случая са задържани Детелин Аврамов и Анита Вачкова, за които имаданни, че системно са извършвали тези деяния в продължение на 10 години.Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то епотресаващо, нечовешко и изключително брутално.Това не е "съдържание“.Това е престъпление.Интернет пространството съществува, за да се създават образователни,вдъхновяващи и развлекателни клипове, които носят стойност и позитивенпример. Всяка форма на насилие ние категорично не толерираме. То нямамясто онлайн, няма място в обществото и трябва да бъде строгопреследвано от закона и безкомпромисно наказвано.Асоциация на инфлуенсърите настоява за максималните възможни наказанияза извършителите на тези деяния. Очакваме ясен и категоричен отговор отинституциите, за да бъде даден недвусмислен сигнал, че подобна жестокостняма да бъде подминавана, оправдавана или омаловажавана.Ние сме дълбоко шокирани и възмутени от случилото се. Като общество икато дигитална общност носим отговорност да не допускаме насилието да сепревръща в търговия, в гледаемост или в средство за печалба.Насилието не е норма.Насилието не е забавление.Насилието е престъпление.