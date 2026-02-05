Асоциацията на инфлуенсърите за тормоза над животни: Това е потресаващо, нечовешко и изключително брутално. Това не е "съдържание"
ФОКУС публикува изявлението без редакторска намеса:
Скъпи приятели,
всички ние сме в шок от поредното брутално разкритие за жестоко насилие
и убийства на животни, извършвани умишлено, заснемани и разпространявани
срещу заплащане в интернет. Става дума за случая в свищовското село
Царевец, където животни са били тормозени, изтезавани и убивани, а
жестокостите са били целенасочено заснемани и продавани като съдържание.
По случая са задържани Детелин Аврамов и Анита Вачкова, за които има
данни, че системно са извършвали тези деяния в продължение на 10 години.
Това, което излиза като информация, е не просто скандално – то е
потресаващо, нечовешко и изключително брутално.
Това не е "съдържание“.
Това е престъпление.
Интернет пространството съществува, за да се създават образователни,
вдъхновяващи и развлекателни клипове, които носят стойност и позитивен
пример. Всяка форма на насилие ние категорично не толерираме. То няма
място онлайн, няма място в обществото и трябва да бъде строго
преследвано от закона и безкомпромисно наказвано.
Асоциация на инфлуенсърите настоява за максималните възможни наказания
за извършителите на тези деяния. Очакваме ясен и категоричен отговор от
институциите, за да бъде даден недвусмислен сигнал, че подобна жестокост
няма да бъде подминавана, оправдавана или омаловажавана.
Ние сме дълбоко шокирани и възмутени от случилото се. Като общество и
като дигитална общност носим отговорност да не допускаме насилието да се
превръща в търговия, в гледаемост или в средство за печалба.
Насилието не е норма.
Насилието не е забавление.
Насилието е престъпление.
