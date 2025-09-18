Новини
Асоциацията на прокурорите: Заплахите към магистрати не са "мнение". Мястото на правосъдието не е в социалните мрежи
Автор: Илиана Пенова 12:06
©
Управителният съвет на Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото "Коцев“ и зачестилите публични атаки срещу магистрати. 

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Асоциацията на прокурорите в България заявява категорична нетърпимост към целенасочения натиск, който превърна съдебния процес по делото "Коцев“ в поле за политически сблъсък и доведе до самоотвод на съдебния състав. Това е тревожен сигнал, че границата между допустимата критика и натиска върху правосъдието е премината. През последните дни наблюдаваме координирана реторика на дискредитация – персонални квалификации, инсинуации за зависимости и внушения за "режисирани“ действия. Подобно поведение не просто уронва авторитета на конкретни магистрати, то цели да делегитимира институционалната рамка, в която решенията се вземат по доказателства и закон.

Правата на защитата се отстояват в съдебната зала с процесуални средства, а не чрез публични кампании, натиск и обидни внушения. Политическите фигури, които избират езика на конфронтация вместо да си служат с реални аргументи, носят отговорност за подкопаването на доверието в съдебната власт. Прокуратурата упражнява правомощията си в рамките на закона и под контрола на независим съд. Опитите да се приписва произвол или да се подменя съдебният дебат с медийни постановки са неприемливи. Напомняме, че натискът и заплахите към магистрати не са "мнение“ - те са посегателство срещу конституционния ред.

Призоваваме политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите. Професионалните общности следва да отстояват етичните стандарти в публичното слово, а медиите да се придържат към оповестяването на проверими факти, а не към сензационни внушения.

Изразяваме солидарност със съдиите, които предприеха самоотвод, за да предотвратят всякакво съмнение в безпристрастността на процеса. Заставаме зад колегите прокурори, които изпълняват задълженията си при засилен публичен натиск.

Асоциацията на прокурорите ще реагира публично на всеки опит за сплашване или дискредитация на магистрати, а когато е необходимо ще сезира компетентните органи.

Мястото на правосъдието е в съдебната зала, съобразно доказателствата по делата, а не в телевизионни студия и социалните мрежи.

