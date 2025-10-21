нападението над прокурор Иво Илиев.
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
Във вечерните часове на 20.10.2025 г. колега прокурор е бил нападнат пред дома си в гр. София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно.
Асоциация на прокурорите в България определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността! То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат.
Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие. В българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата.
Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия.
Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях.
