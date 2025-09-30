ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Аспарух Аспарухов пред "Фокус": Този успех е плод на много лишения и труд
"Малко по малко започва да ни залива реалността. Досега бяхме далеч и не разбирахме точно какво ни очаква като се приберем в България. Много съм щастлив и благодаря на всички, които са тук. Изключително много лишения, изключително много труд. Не знам колко години станаха, в които се занимавам с волейбол. Почти от началото е така. По този начин съм възпитан вкъщи, както виждате. Няма как по друг начин да се случат нещата без всичкия този положен труд. Трябва да има непримиримост и желание за резултати, които просто в един момент изпъкват", заяви родния национал.
Цялото интервю може да чуете в прикаченото видео!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 53
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: