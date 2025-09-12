Новини
Астролог: Хората могат да усетят напрежение, объркване, умора и емоционален дисбаланс в този период. Идват важни събития
Автор: Ася Александрова 11:54Коментари (0)75
©
Коридорът на затъмненията е астрологично събитие, което носи със себе си своите и анализи, и своята същност. По принцип това е една много силна, концентрирана енергия, която много често можем да я усетим с доста съдбоносни събития в живота ни. Коридорът на затъмненията е приключване на нещо много старо, изхабено, това е нещо, което е започнало и трябва да приключи. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова астрологът Ивелина Рускова.

Затъмненията в коридора на затъмнението се случват между лунното и слънчевото затъмнение, което е сега през месец септември.

"Лунното затъмнение беше в знака Риби, а на 21 септември ще имаме и слънчевото затъмнение, което ще се случи в знака Дева. Това е една ос, която е свързана по принцип със служенето, с отдаването, но е свързана и с интуицията, с реда и с това до каква степен ние сме готови да дадем от себе си нещо за другия. Хората могат да усетят напрежение, могат да усетят объркване, могат да усещат умора, могат да усещат емоционален дисбаланс. Това са съвсем нормални прояви психологически или физически и не трябва да се стряскат по никакъв начин от тях.“

По думите й това е период и момент, когато нещата излизат наяве, истината се открива пред нас "и много често, тъй като Рибите ни карат да живеем в някаква илюзия, в някаква лъжа, в някаква измама, и маската на много хора или на много ситуации пада и се разпадат тези остарели модели, тези измами, тези лъжи и идва при нас истината. Това е един процес, който бих казала, че е полезен за хората“.

Астрологът обясни още, че до 28 септември ще сме под влиянието на коридора на затъмнението, като различните зодиакални знаци ще го усетят по различен начин. Рибите, девата, близнаците, стрелеца – това ще са знаците, които по някакъв начин ще го усетят по-видимо, но пак зависи от астрологичната натална карта на всеки един човек.

"Коридорът на затъмнението може да внесе много сериозни, важни събития, които да бъдат свързани с икономиката, с политиката на дадена страна, обществото по някакъв начин да се осъзнае, да се разбунтува. Това е една врата към едно ново осъзнаване и към едни нови възможности, които предстоят и в глобален план“.

Статистика: