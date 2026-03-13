Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите. Това каза астрологът Ивелина Рускова внаКоридорът на затъмненията започна на 17 февруари и завърши на 3 март с лунното затъмнение.Лунното затъмнение усилва ефекта на всяко събитие в живота ни, обясни астрологът. "То е като катализатор, който ускорява процеси на много теми, които досега са били в застой в живота ни. В същото време затваря теми, взаимоотношения, хора и ни кара да бъдем искрени и честни както със себе си, така и с всички останали. То е все едно да се преродиш, да пораснеш, да излезеш от тъмнината и да влезеш в светлината“, поясни Рускова.В същия период Сатурн и Нептун навлязоха в Овен, а това е знак, който е свързан с конфликтността, допълни тя. "Това е едно продължение на събитията от 2025 г. и може би това трябва да бъде и окончателното им завършване, в което да се разпределят ролите и да се довършат нещата, защото всяко нещо в живота трябва да има решение рано или късно“, добави Ивелина Рускова.На 10 март Юпитер приключи ретроградното си движение и пое директен ход в знака Рак.Юпитер е планета, свързвана с късмета и успеха, обясни астрологът. "Тя е силата, която ни кара да вървим напред, да си поставяме различни цели, нови планове, да търсим развитие. Тя има и една духовна страна – кара ни да погледнем навътре в себе си и да търсим ценните неща в нашия живот. Юпитер е планета, която ни дава смисъл на живота.“Меркурий също приключва ретроградното си движение на 20 март. Ретроградният Меркурий дава възможност човек да се потопи в себе си, да разбере много неща, които са останали неосмислени, да свърши много незавършени неща. Когато Меркурий стане директен, това ще се отрази много по-лесно на комуникацията, на договорките, на отношенията, на взаимодействието ни с хората, на пътуванията. Нещата ще се случват с по-голяма лекота и спокойствие в точния ход“, обясни Ивелина Рускова.