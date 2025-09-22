Новини
Астрономическата есен настъпи, следва местенето на стрелките с час назад
Автор: Екип Ruse24.bg 22:16Коментари (0)32
© Plovdiv24.bg
Днес, 22 септември, в 21:19 часа българско време настъпи астрономическата есен. Слънцето пресича небесния екватор през есенната равноденствена точка в съзвездието Дева.

Докато сега за нас започва есента, за Южното полукълбо на Земята започва пролетта, тъй като след пресичането на небесния екватор Слънцето ще навлиза все повече в Южното звездно небе.

На 26 октомври (Димитровден) преминаваме и към астрономическото (зимно) часово време в 04:00 часа сутринта, когато стрелките на часовниците ще се преместят с 1 час назад.






