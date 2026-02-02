Илияна Йотова. Това заяви депутатът от левицата Атанас Атанасов пред БНР.
"След по-малко от година нашият президент Илияна Йотова ще има нужда от силна БСП, която да я издигне и избере за президент. Имаме морален дълг към нея и исторически дълг към българското общество“, допълни той.
Според него нито министрите на БСП, нито БСП като партия са били въвличани в корупционни схеми и скандали по време на участието им в кабинета "Желязков“. "БСП да попада под общ знаменател, говорейки за мафия и олигархия, е цинично“, допълни той.
"За нас излизането на Румен Радев на партийния терен е най-голямото предизвикателство, тъй като два пъти е издиган и избиран от българските социалисти. На изборите всички партии са конкуренти,
Запитан защо са стигнали до ситуация, в която да е застрашено прескачането на парламентарната бариера, той отбеляза, че такъв въпрос не стои, но са били наясно, че ще понесат електорални щети. "Ще намерим подкрепа сред левите хора, когато покажем, че сме си взели поуките."
На предстоящия конгрес предстои да се даде трезва оценка за участието на БСП в това правителство, включително ще се дискутира дали е трябвало по-рано да излязат от управлението“, анонсира Атанас Атанасов.
"В БСП поколенческият конфликт не е на дневен ред. Трябва да се намери подходящият председател, който да я преведе през този нелек период. Няма как България да остане без лява партия в парламента“, подчерта Атанасов.
"Аз и една част от групата гласувахме "против" тези промени, други гласуваха "за", уточни той за ограничаването на броя избирателни секции зад граница, като добави, че имат решение на парламентарната група, че промени в Изборния кодекс "няма как за пореден път да се правят в 12 без 5“, допълни той.
