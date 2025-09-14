ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов: Главата на Даниел Митов е на дръвника
Според него става въпрос за политически процес от страна на управляващите с цел да се нанесе вреда на опозицията.
"Държат го, защото смятат по този начин, че трупат негатив върху нашата политическа сила. Защото дълго време се употребява едно словосъчетание - Благомир Коцев-ПП-ДБ-корупция. Няма нито едно знаково дело срещу човек от управляващите или свързан с управляващата коалиция. А на всички е известно, че, по принцип, корупцията е там, къде се раздават парите от управляващите", допълни Атанасов.
За вота на недоверие:
"За периода след промените в България след Великото народно събрание, у нас са проведени 44 вота на недоверие срещу различните правителства. Този ще е 45-я. От всички, само един е успешен. Когато беше свален кабинетът на Кирил Петков след извъртането на "Има такъв народ". И понеже говорим за узурпиране на репресивна власт, имаме повече от две години изпълняващ функциите главен прокурор. В закона пише, че това не може да се случва повече от 6 месеца. Същото е и при ДАНС. Тези институции, свързани помежду си, в крайна сметка, провеждат наказателни операции срещу опозицията и срещу неудобните на властта. И това е много сериозен, силен аргумент за това да се иска оставка на това правителство", каза още Атанасов пред NOVA.
Относно нападението над полицейски началник в Русе, Атанасов коментира дали е възможно ГЕРБ да поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов.
"При Борисов няма сантимент. Ако трябва по цели съобразност да се смени вътрешния министър, ще го сменят. И то няма да се случи заради този казус в Русе. Това са някакви техни вътрешни неща, които си подреждат. Аз не случайно казах преди време, че главата на Даниел Митов е на дръвника. Виждам, че министърът е тежко изнервен", поясни Атанасов.
