Атанас Атанасов: Хан Крум е казал: "Като не искате мира, на ви секира"
©
Той обърна внимание и на опитите за форсирана подмяна на ръководствата на специалните служби. Миналата седмица в Комисията по обществен ред и вътрешна сигурност са били внесени текстове, предвиждащи в рамките на един месец да бъдат избрани нови директори на ДАНС, ДАР и ДАТО. "Настояваме тези процедури незабавно да бъдат спрени. При вероятност от предсрочни избори подобни действия застрашават националната сигурност и целят да поставят службите под политическа зависимост,“ заяви Атанасов.
В изявлението си той подчерта, че кризата е резултат от натрупано обществено напрежение и липса на адекватна реакция от страна на управляващите.
По отношение на последните събития в сектора "Сигурност“, Атанасов допълни, че за опазването на обществения ред отговорност носят две институции – МВР и ДАНС. Затова той настоява за оставката на вътрешния министър и на цялото правителство, както и за освобождаването на временно изпълняващия длъжността председател на ДАНС Деньо Денев. "Отдавна предупреждаваме, че този човек е политически ангажиран. ДАНС носи пряка отговорност за случилото се на площада,“ подчерта той.
Още по темата
/
Младежката организация на ГЕРБ за протеста: Нека това да не бъде инструмент в ръцете на политически лидери
11:00
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
09:09
Ивайло Мирчев: Полицията беше умишлено изтеглена, за да се опорочи най-големият протест от 35 години
09:03
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
09:01
Пеевски: Румен Радев - истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! С ПП-ДБ употребихте младите хора!
08:57
Още от категорията
/
Румен Гълъбинов: Влизането в еврозоната, оправдава това, че Бюджетът 2026 ще продължи да бъде правен по същия инерционен начин, както в последните пет години
01.12
Желязков и италианският премиер Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
01.12
Желязков: Провеждането на Giro d'Italia 2026 в България ще осигури световна видимост на страната ни пред милиони зрители по цял свят
01.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.