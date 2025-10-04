Новини
Атанас Атанасов: Няма да подкрепят кандидатурата на Деньо Денев
Автор: Екип Ruse24.bg 20:13Коментари (0)52
© БНТ
"Към настоящия момент Висшият съдебен съвет е нелегитимен, да не говорим за главния прокурор", заяви лидерът на ДСБ и заместник-председател на Народното събрание от ПП-ДБ Атанас Атанасов.

Той подчерта, че няма да подкрепят кандидатурата на Деньо Денев.

"Този човек не е безпристрастен политически. ДАНС в момента е почивна станция, трябва да противодейства на рисковете за националната сигурност", допълни Атанас Атанасов.

Според него президентът Румен Радев защитава руските интереси.

"Затова алармирам демократичната общност да се мобилизираме, за да можем на следващите президентски избори да издигнем и да изберем човек, който категорично гледа на запад. Имената едно по едно ще дойдат. Ние сме в етап на изработване на споразумение за общо явяване на президентските избори между коалицията "Продължаваме Промяната" - "Демократична България" и форум на много активни хора за демократично действие. ГЕРБ е статуквото. Те са коалиция с БСП, как ще се разберат за президентските избори", каза още Атанас Атанасов пред БНТ.

