Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност. Това заяви депутатът от ПП-ДБ ген. Атанас Атанасов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
"Трябва да се обсъди и да се търси решение дали България има интерес", подчерта той.
По думите на Радан Кънев френският държавен глава е обявил седем държави, които вече са в разговори за тази инициатива, сред които и Гърция. "В сегашната ситуация на безпрецедентеа несигурност България има огромен национален интерес да получи подобни гаранции", каза още той.
"Смятаме, че е редно президентът Йотова да покани всички политически формации, включително и тази на Румен Радев предвид прогнозите за предстоящите избори", добави Кънев.
Генерал Атанас Атанасов уточни, че не трябва да се плашат хората, защото няма пряка опасност, но трябва да бъдат взети мерки.
Атанас Атанасов: Президентът трябва да свика Консултативен съвет за национална сигурност
©
Още по темата
/
КЗК за пазара на горива: Когато започнат да растат цените, започва задържане на суровината в базите и се създава изкуствен недостиг
11:38
Българската асоциация на туристическите агенции: В институциите има хаос, очевидно не са подготвени за ситуацията в Близкия изток
11:04
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
Още от категорията
/
НСИ: За 2025 г. БВП достига номинален стойностен обем от над 116 млрд. евро. На човек от населението се падат по 18 060 евро
11:38
Здравното министерство обмисля промени: Лекарските асистенти може да получат право да установяват смърт?
11:35
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.