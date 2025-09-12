ЗАРЕЖДАНЕ...
|Атанас Атанасов за пребития шеф на полицията в Русе: Направен е опит случаят да бъде потулен
Темата му е "Правосъдие и вътрешен ред", уточни депутатът.
Атанасов коментира и случаят с бития шеф на полицията в Русе. Той каза, че вчера на Вътрешна комисия е бил отклонено искането за изслушване на Даниел Митов и главния секретар на МВР.
"Тези опити да бъде прикривана истината, след като толкова много нашумя и привлече обществения интерес този казус не работят нито за управляващите, нито за обществото. Моите въпроси нямат нищо общо с разследването по казуса", каза ген. Атанасов. Според него е направен опит случаят да бъде потулен.
На въпрос дали варненският кмет Благомир Коцев днес ще бъде освободен от ареста, лидерът на ДСБ отговори лаконично: "Не съм" врачка.
