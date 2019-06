Атанас Кателиев от Варна е победителят в "Гласът на България"

© Фейсбук Атанас Кателиев, когото всички фенове на "Гласът на България" този сезон познават като стругаря от Варна, е новият глас на България, след една изцяло мъжка битка със своя съгражданин Тино. Наско грабна наградата от 50 000 лева, съобщава dir.bg.



Във финалния етап участниците трябваше да подготвят парче по избор на зрителите. За Атанас Кателиев бяха избрали парчето на Джеймс Артър "Impossible", а за Тино (Кирил Хаджиев) - легендарната песен на Елвис Пресли "Can't Help Falling In Love". И двете изпълнения бяха изключително емоционални и зареждащи, и достатъчно силни, за да накарат публиката да гласува за своя фаворит. В крайна сметка големият фаворит се оказа Атанас.



За първи път за последните три години отборът на Иван Лечев не спечели.



В края на шоуто станахме свидетели на една изцяло мъжка битка, тъй като след първия етап напред продължиха Тино и Атанас, а Ива и Надежда отпаднаха. Въпреки че Мастър Лечев сподели, че Тино 100% заслужава да победи, фаворитът на Михаела сред двамата финалисти беше Атанас.







Четиримата певци, които премериха сили на големия финал, откриха с песента Thunder (на Imagine Dragons).



Първо изпълнение на Ива от отбора на Иван Лечев беше песента "How Deep Is Your Love".



Едва 16-годишната Надежда от отбора на Михаела Филева започна с парчето "I wanna Fall In Love" под съпровода на арфа. След него Михаела се изправи и заяви:



"Това изпълнение беше повече от специално. Много съм горда с теб, че направи най-музикантското изпълнение тази вечер".



Тино от отбора на Камелия влезе във финала с парчето "Sweet Dreams".



"Аз съм много горда и съм много щастлива, че с Тино стигнахме дотук. Тино, ти беше само един глас, сега си просто една магия на сцената", заяви Камелия.



Първото изпълнение на Атанас беше парче на Стиви Уондър - "Master Blaster (Jammin')".



Във втория етап станахме свидетели на брилянтни дуетни изпълнения.



Ива Георгиева и миналогодишната победителка в шоуто - Ния Петрова, извисиха гласове в убийственото парче "Chain Of Fools", под съпровода на китара на Мастър Лечев.



"Мисля, че е време да прекръстим "Гласът на България на "Гласът на Лечев", каза Ния Петрова след изпълнението им, но се оказа, че този път греши.



Тино и неговата близка приятелка Виктория Динкова, която също е участничка от миналогодишното издание на формата и човекът, запалил го по шоуто, изпълниха парчето "Enjoy The Silence".



Дуетът на Надежда бе с нейната треньорка Михаела с песента на Филева "И аз съм тук".



Атанас и Графа бяха най-сработеният дует, отново с песен на ментора - "Домино". Двамата бяха в пълен синхрон по време на изпълнението на парчето, благодарение и на сценичното си облекло - Атанас с бял костюм, а Графа - с черен.



"Атанас е най-якият глас тази година, най-красивият тембър и най-доброто момче. Заслужава да спечели", заяви Графа след вълнуващото им представяне.



И той спечели. И двамата спечелиха.



Медията-организатор на шоуто - bTV обяви, че дарява всички приходи от sms-гласуването от трите концерта на живо в подкрепа на кампанията за възстановяване на опожарените сцени на "Националния студентски дом" в центъра на София и възобновяването на творческата дейност там.