|Атанас Марков: Не трябва да се вменява вина на организаторите на автомобилното състезание във Варна
"Вина за трагичния инцидент във вчерашния ден, при който живота си загуби 60-годишен мъж, а други осем бяха ранени, не трябва да се вменява на организаторите на автомобилното състезание Планинското изкачване "Аладжа манастир“, заяви той.
По думите му на всяко подобно състезание публиката търси нерегламентирани места с по-добра видимост към пистата, като много често не си дава сметка, че там може да излети автомобил.
"Отговорността трябва да бъде винаги лична. Трябва да се пазим най-вече ние. Ако трябва да бъдем честни, ако трябва да спазваме всички изисквания за сигурност, ние състезание в България няма как да проведем. В чужбина е абсолютно същото“, допълни Марков.
Той отбелязва, че инцидентите на автомобилни състезания не са рядкост дори при спазване на правилата за безопасност, наложени от организаторите.
"Имаше инцидент на планинско в Шумен преди няколко години. Публиката беше на позволено място, просто излизайки от завоя, се счупи окачване на автомобила и той влезе в публиката. Няма как да предвидиш, че това може да се случи. Организаторите от БФАС бяха осъдени в последствие, за мен абсолютно несправедливо. На писта "София“ преди около 20 години автомобилът на Альоша Марков счупи окачване на правата и влезе в публиката – на уж абсолютно безопасно място, но и това се случва в моторните спортове“, посочи примери автомобилният експерт.
