Атанас Пеканов - икономист и бивш вицепремиер по управление на европейските средства.
"Нетърпимостта към постоянните несправедливости, към баснословните разхищения на институции без устрем и поглед в бъдещето, само могат да ни карат да вярваме, че има надежда за развитие на страната ни. Има надежда, че не е задължително да сме в плен на постоянна стагнация и на слаби и агресивни институции, които държаха един човек без присъда месеци наред в затвора. И че България няма да бъде винаги държава на депутати биячи и ходещите коленопреклонно по кабинети партиици. Вярвам, че всичко това е за добро", пише още той.
Атанас Пеканов: Вярвам, че всичко това е за добро
