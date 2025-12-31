Атанас Зафиров.
"Нека това е годината, в която стабилността и благоденствието се завърнат в нашата страна. Днес България извървява последната крачка от дългия си път на пълна европейска интеграция, на който още преди десетилетия ни поставиха редица далновидни политици, голяма част от които социалисти. Българското евро не е просто валута. То е част от нашия цивилизационен и осъзнат избор, който правим всеки ден", каза още той.
Зафиров подчерта, че влизането ни в Еврозоната обаче далеч не е краят на нашето европейското развитие. "Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която всички ние искаме да видим. Нека заедно да отворим и напишем тази нова страница от нашата обща история", добави вицепремиерът в оставка.
"Накрая, приемете сърдечните ми пожелания новата 2026 година да ви донесе здраве, семейно щастие и благополучие, на Вас и близките Ви!
Честита Нова 2026 година!", пожела той.
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
© Булфото
