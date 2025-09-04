Новини
Атанас Зафиров: Подобни действия са недопустими!
Автор: Лора Димитрова 20:43Коментари (0)50
Осъждам остро нападението срещу старши комисар Кожухаров. Подобни действия са недопустими и представляват посегателство не само срещу личността, но и срещу държавността и обществения ред. Изразявам солидарност и подкрепа към него и към всички служители на реда, които ежедневно рискуват живота си в служба на гражданите. Държавата трябва да накаже и смачка с желязна ръка извършителите на подобни престъпни действия!

Това написа вицепремиерът Атанас Зафиров във Facebook по повод нападението над директора на русенската полиция Николай Кожухаров. Четирима души бяха задържани. 

На комисаря беше извършена животоспасяваща операция, след като загубил 1,5 литра кръв, съобщиха от МБАЛ Русе.

