Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет. Такъв призив отправи лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в кулоарите на парламента след като вчера улиците на София пред "Триъгълника на властта" бяха блокирани от протестиращи, които изразиха недоволство срещу план-сметката на страната. 

Вчера народните представители приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК в комисия, а днес се очаква да бъде разгледан на второ четене Бюджет 2026. 

"След този брутален бюджет, който внесоха и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на софиянци, на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата", каза Атанасов. 

"През 2013 г. с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС предизвикаха тогава хората. Сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС. Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин", допълни Атанасов.