Атанасов: Още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят този бюджет!
© Булфото
Вчера народните представители приеха на второ четене бюджета на ДОО и НЗОК в комисия, а днес се очаква да бъде разгледан на второ четене Бюджет 2026.
"След този брутален бюджет, който внесоха и по най-бързия начин се опитват да пробутат управляващите, изкараха хората на улиците. Ние благодарим на софиянци, на тези хора, които излязоха по улиците, защото по този начин показаха своето отношение към сметките в държавата", каза Атанасов.
"През 2013 г. с избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС предизвикаха тогава хората. Сега около всички тези ситуации тук и това напрежение, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за председател на ДАНС. Да я спрат тази процедура и да го оттеглят този господин", допълни Атанасов.
Още по темата
/
Собственик на два ресторанта и мандра: Всеки месец внасям 120 000 лева под формата на данъци и осигуровки
09:29
Илияна Йотова изрази съжаление, че в разговорите за бюджета за следващата година отново е липсвал въпросът за науката
26.11
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на властта", кадри от високо показват мащаба
26.11
Доц. Щерьо Ножаров: В Бюджет 2026 има прекомерен дефицит и увеличение на нетните първични разходи
26.11
Още от категорията
/
Акцията около "Величие": Има 37 разрешения за претърсвания и изземвания на апартаменти и автомобили
26.11
Правителството освободи председателя на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Слави Трифонов: Две служителки на Министерството на здравеопазван...
23:37 / 26.11.2025
СДВР поиска прекратяване на протеста срещу Бюджет 2026
23:12 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:39 / 26.11.2025
Горан Благоев: Светият синод, след като си избра Даниил, да понес...
22:37 / 26.11.2025
Народът се надига? Внушителна тълпа окупира "Триъгълника на власт...
22:09 / 26.11.2025
Трима полицаи пострадаха по време на протеста в "Триъгълника на в...
22:10 / 26.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.