Атанасов: В този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците
© bTV
Той призна, че на масовата антиправителствена демонстрация в София е бил до 22 ч. и не е отишъл пред централата на ДСБ.
"Очаквах да се случат тези провокации и на моята възраст не ми беше мястото там. Видях провокаторите с черните качулки още долу на площада. Всичко това беше организирано. Попитах министър-председателя дали му е докладвана информация от ДАНС за провокатори, които са се врязали с политическа цел на този протест, той каза, че не му е. Или не казва истината, или е изолиран от информационните процеси“, коментира пред bTV Атанасов.
По думите му има паралелен център власт, който заседава в кабинета на Бойко Борисов и там се взимат всички решения в държавата. "Провокаторите бяха там с цел да опорочат мирния протест. Аз съм сигурен, че агенти и служители на ДАНС са били на площада, какво са установили и къде са ги докладвали? Очевидно се даваше възможност на провокаторите да вършат своите пъклени дела. Даниел Митов не е в час. Както Желязков не знае, същата работа е и с Даниел Митов“, допълни той.
Атанасов посочи, че управляващите се движат след събитията и ги сравни със закъсненията в БДЖ. По думите му Бойко Борисов е искал да оттегли Бюджет 2026, но "не са му разрешили“.
"От БСП коментират пред мен "на Борисов много лесно му омекват коленете“. Те са абсолютно недоволни. Очертава се ситуация за "зимата на нашето недоволство“, месеци наред ще има протести. Този бюджет, който нощес са го внесли – няма нищо ново в него, освен че най-сетне се сетиха, че не трябва да вдигат данъците“, каза зам.-председателят на парламента.
Според него има шанс предстоящият вот на недоверие да мине, а ако правителството не подаде оставка – протестите ще продължат, защото хората не са доволни и искат избори.
"Трябва да се смени съставът на ЦИК, това е състав от преди 4-5 години, има представители на политически сили, на които не им помним имената. Трябва да се възстанови машинното гласуване, ако искаме да се повиши избирателната активност. Имаме готовност за внасяне на поправки в Изборния кодекс“, допълни той.
Атанасов е категоричен, че ново правителство в рамките на съществуващия парламент е невъзможно.
Още по темата
/
Икономистът Адриан Николов: Новият дълг се харчи за заплати на раздута администрация, запълване на дупката в пенсионния фонд и друго
05.12
Проект на решение за оттегляне на законопроекта за държавния бюджет влиза в дневния ред на депутатите
02.12
Още от категорията
/
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
11:01
"Мисията доброволец – мисия (не)възможна 2025": Отличиха хората, които променят животи с добри дела
10:08
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
08:54
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
05.12
Защо Русинов напусна ПП?
05.12
Гроздан Караджов за жп линията София-Скопие: Напредъкът от едната страна на границата не трябва да бъде възпрепятстван от стагнацията от другата
05.12
Зам.-министър Барбалов за платформата на КЗП: Надявам се този сайт да продължи и след изтичане на Закона за еврото
05.12
Предупреждение АПИ: Шофьорите да се движат с повишено внимание в участък на АМ "Тракия" в платното за Бургас
05.12
Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси проведе първото си редовно заседание
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувст...
22:43 / 05.12.2025
Актуални теми
Квото Такоа
преди 12 мин.
Ей го поредния кретен който се бори за власт и се прави че е на страната на Народа, а всъщност е поредното самозабравило се ДС.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.