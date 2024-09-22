ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Атидже Алиева-Вели листaта на "ДПС-Ново начало" в Русе
В столичният 25 МИР водач на листата е зам.- председателят на ДПС и член на ЦОБ Искра Михайлова, тя оглавява и листата в Пазарджик. Зам.- председателят на ДПС и член на ЦОБ Халил Летифов също е водач в две листи – Стара Загора и Смолян.
Зам- председателят в 50-то НС и зам - председател на ДПС Йордан Цонев е начело на две листи във Варна и Велико Търново. Зам. – председателят на ПГ на ДПС в 50-то НС и член на ЦОБ Хамид Хамид е водач в Шумен и Силистра. Зам.- председателят на ДПС, член на ЦОБ Станислав Анастасов повежда кандидатите за народни представители в Пловдив-град. Зам.- председателят на ПГ на ДПС Ертен Анисова е водач на листата в Добрич, а Байрам Байрам, който е зам.-председател на ПГ на ДПС и председател на Комисията по бюджет и финанси в 50-то НС ще води листата в Пловдив-област.
Цветан Енчев, член на ЦОБ повежда кандидатите на ДПС – Ново начало във Видин.
Кметът на Кърджали и член на ЦОБ Ерол Мюмюн повежда листата в Кърджали, като успешен управленски модел, символизиращ новото начало. Председателят на Общинския съвет на Джебел Сейфи Мехмедали е водач на листата в Ямбол.
В Бургас начело на листата е Исмаил Осман, бивш кмет на община Руен и настоящ председател на общинския съвет на община Руен.
Атидже Вели, бивш евродепутат и настоящ народен представител е водач в Русе и Ловеч. Георги Попов, председател на "Български гласъ" е водач на листата в Перник.
Начело на листата в София-област застава бившият вътрешен министър Калин Стоянов.
Водачите на листи на ДПС – Ново начало:
1. МИР Благоевград – Делян Пеевски
2. МИР Бургас – Исмаил Осман
3. МИР Варна – Йордан Цонев
4. МИР Велико Търново – Йордан Цонев
5. МИР Видин – Цветан Енчев
6. МИР Враца – Иво Цанев
7. МИР Габрово – Хасан Хаджихасан
8. МИР Добрич – Ертен Анисова
9. МИР Кърджали – Ерол Мюмюн
10. МИР Кюстендил – Николай Златарски
11. МИР Ловеч – Атидже Алиева-Вели
12. МИР Монтана – Димитър Аврамов
13. МИР Пазарджик – Искра Михайлова-Копарова
14. МИР Перник - Георги Попов
15. МИР Плевен – Димитър Аврамов
16. МИР Пловдив – Станислав Анастасов
17. МИР Пловдив област – Байрам Байрам
18. МИР Разград – Севджан Съдкъев
19. МИР Русе – Атидже Алиева-Вели
20. МИР Силистра – Хамид Хамид
21. МИР Сливен – Хюсеин Хафъзов
22. МИР Смолян – Халил Летифов
23. МИР София – Едиз-Ханиф Саидов
24. МИР София – Рахим Юмерефенди
25. МИР София – Искра Михайлова-Копарова
26. МИР София област – Калин Стоянов
27. МИР Стара Загора – Халил Летифов
28. МИР Търговище – Неджет Шабан
29. МИР Хасково - Делян Пеевски
30. МИР Шумен – Хамид Хамид
31. МИР Ямбол – Сейфи Мехмедали
|Още по темата:
|общо новини по темата: 406
|предишна страница [ 1/68 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Русенско село е домакин на международна изложба
10:35 / 21.09.2024
Температурите в Русе скачат отново
08:19 / 21.09.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: