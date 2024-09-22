Атидже Алиева-Вели листaта на "ДПС-Ново начало" в Русе

© "Движение за права и свободи – Ново" начало регистрира листите си с кандидати за народни представители за предстоящите предсрочни избори на 27 октомври днес. Председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Делян Пеевски е водач на листата в Благоевград и Хасково, съобщават от пресцентъра на партията.



В столичният 25 МИР водач на листата е зам.- председателят на ДПС и член на ЦОБ Искра Михайлова, тя оглавява и листата в Пазарджик. Зам.- председателят на ДПС и член на ЦОБ Халил Летифов също е водач в две листи – Стара Загора и Смолян.



Зам- председателят в 50-то НС и зам - председател на ДПС Йордан Цонев е начело на две листи във Варна и Велико Търново. Зам. – председателят на ПГ на ДПС в 50-то НС и член на ЦОБ Хамид Хамид е водач в Шумен и Силистра. Зам.- председателят на ДПС, член на ЦОБ Станислав Анастасов повежда кандидатите за народни представители в Пловдив-град. Зам.- председателят на ПГ на ДПС Ертен Анисова е водач на листата в Добрич, а Байрам Байрам, който е зам.-председател на ПГ на ДПС и председател на Комисията по бюджет и финанси в 50-то НС ще води листата в Пловдив-област.



Цветан Енчев, член на ЦОБ повежда кандидатите на ДПС – Ново начало във Видин.



Кметът на Кърджали и член на ЦОБ Ерол Мюмюн повежда листата в Кърджали, като успешен управленски модел, символизиращ новото начало. Председателят на Общинския съвет на Джебел Сейфи Мехмедали е водач на листата в Ямбол.



В Бургас начело на листата е Исмаил Осман, бивш кмет на община Руен и настоящ председател на общинския съвет на община Руен.



Атидже Вели, бивш евродепутат и настоящ народен представител е водач в Русе и Ловеч. Георги Попов, председател на "Български гласъ" е водач на листата в Перник.



Начело на листата в София-област застава бившият вътрешен министър Калин Стоянов.



Водачите на листи на ДПС – Ново начало:



1. МИР Благоевград – Делян Пеевски



2. МИР Бургас – Исмаил Осман



3. МИР Варна – Йордан Цонев



4. МИР Велико Търново – Йордан Цонев



5. МИР Видин – Цветан Енчев



6. МИР Враца – Иво Цанев



7. МИР Габрово – Хасан Хаджихасан







8. МИР Добрич – Ертен Анисова



9. МИР Кърджали – Ерол Мюмюн



10. МИР Кюстендил – Николай Златарски



11. МИР Ловеч – Атидже Алиева-Вели



12. МИР Монтана – Димитър Аврамов



13. МИР Пазарджик – Искра Михайлова-Копарова



14. МИР Перник - Георги Попов



15. МИР Плевен – Димитър Аврамов



16. МИР Пловдив – Станислав Анастасов



17. МИР Пловдив област – Байрам Байрам



18. МИР Разград – Севджан Съдкъев



19. МИР Русе – Атидже Алиева-Вели



20. МИР Силистра – Хамид Хамид



21. МИР Сливен – Хюсеин Хафъзов



22. МИР Смолян – Халил Летифов



23. МИР София – Едиз-Ханиф Саидов



24. МИР София – Рахим Юмерефенди



25. МИР София – Искра Михайлова-Копарова



26. МИР София област – Калин Стоянов



27. МИР Стара Загора – Халил Летифов



28. МИР Търговище – Неджет Шабан



29. МИР Хасково - Делян Пеевски



30. МИР Шумен – Хамид Хамид



31. МИР Ямбол – Сейфи Мехмедали