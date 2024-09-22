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Атидже Алиева-Вели листaта на "ДПС-Ново начало" в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 15:58Коментари (0)115
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"Движение за права и свободи – Ново" начало регистрира листите си с кандидати за народни представители за предстоящите предсрочни избори на 27 октомври днес. Председателят на ДПС и на ПГ на ДПС Делян Пеевски е водач на листата в Благоевград и Хасково, съобщават от пресцентъра на партията. 

В столичният 25 МИР водач на листата е зам.- председателят на ДПС и член на ЦОБ Искра Михайлова, тя оглавява и листата в Пазарджик. Зам.- председателят на ДПС и член на ЦОБ  Халил Летифов също е водач в две листи – Стара Загора и Смолян.

Зам- председателят в 50-то НС и зам - председател на ДПС Йордан Цонев е начело на две листи във Варна и Велико Търново. Зам. – председателят на ПГ на ДПС в 50-то НС и член на ЦОБ Хамид Хамид  е водач в Шумен и Силистра. Зам.- председателят на ДПС, член на ЦОБ  Станислав Анастасов повежда кандидатите за народни представители в Пловдив-град. Зам.- председателят на ПГ на ДПС Ертен Анисова е водач на листата в Добрич, а Байрам Байрам, който е зам.-председател на ПГ на ДПС и председател на Комисията по бюджет и финанси в 50-то НС ще води листата в Пловдив-област. 

Цветан Енчев, член на ЦОБ  повежда кандидатите на ДПС – Ново начало  във  Видин.

Кметът на Кърджали  и член на ЦОБ Ерол Мюмюн повежда листата в Кърджали, като успешен управленски модел, символизиращ новото начало.  Председателят на Общинския съвет на Джебел Сейфи Мехмедали е водач на листата в Ямбол. 

В Бургас начело на листата е Исмаил Осман, бивш кмет на община Руен и настоящ председател на общинския съвет на община Руен. 

Атидже Вели, бивш евродепутат и настоящ народен представител  е водач в Русе и Ловеч. Георги Попов, председател на "Български гласъ" е водач  на листата в Перник. 

Начело на листата в София-област застава бившият вътрешен министър Калин Стоянов

Водачите на листи на ДПС – Ново начало:

1. МИР Благоевград – Делян Пеевски

2. МИР Бургас – Исмаил Осман

3. МИР Варна – Йордан Цонев

4. МИР Велико Търново – Йордан Цонев

5. МИР Видин – Цветан Енчев

6. МИР Враца – Иво Цанев

7. МИР Габрово – Хасан Хаджихасан

 

8. МИР Добрич – Ертен Анисова

9. МИР Кърджали –  Ерол Мюмюн

10. МИР Кюстендил – Николай Златарски

11. МИР Ловеч – Атидже Алиева-Вели

12. МИР Монтана – Димитър Аврамов

13. МИР Пазарджик – Искра Михайлова-Копарова

14. МИР Перник -  Георги Попов

15. МИР Плевен – Димитър Аврамов

16. МИР Пловдив – Станислав Анастасов

17. МИР Пловдив област – Байрам Байрам

18. МИР Разград – Севджан Съдкъев

19. МИР Русе – Атидже Алиева-Вели

20. МИР Силистра – Хамид Хамид

21. МИР Сливен – Хюсеин Хафъзов

22. МИР Смолян – Халил Летифов

23. МИР София – Едиз-Ханиф Саидов

24. МИР София – Рахим Юмерефенди

25. МИР София – Искра Михайлова-Копарова

26. МИР София област – Калин Стоянов

27. МИР Стара Загора – Халил Летифов

28. МИР Търговище – Неджет Шабан

29. МИР Хасково - Делян Пеевски

30. МИР Шумен – Хамид Хамид

31. МИР Ямбол – Сейфи Мехмедали

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