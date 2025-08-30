© Фейсбук виж галерията Авария в завода за преработка на дървесина "Кроношпан" уплаши жителите на Велико Търново тази вечер. Инцидент е възникнал в три изпарителни циклона на площадката на предприятието, предаде кореспондент на "Фокус".



Местните власти увериха, че възникнал пожар няма.



"Пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладявана. Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, обясни кметът на Велико Търново Даниел Панов.



На терен са още заместник-кметът на проф. Георги Камарашев и главният инженер на Общината Динко Кечев.



Властите допълват, че няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари.