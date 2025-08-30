ЗАРЕЖДАНЕ...
|Авария в голям завод за дървопреработка уплаши великотърновци, опасност за града няма
Местните власти увериха, че възникнал пожар няма.
"Пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладявана. Към мястото незабавно са изпратени екипи на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“, обясни кметът на Велико Търново Даниел Панов.
На терен са още заместник-кметът на проф. Георги Камарашев и главният инженер на Общината Динко Кечев.
Властите допълват, че няма изтичане на замърсители, нито опасност от последващи пожари.
