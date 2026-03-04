Авиокомпанията Fly Dubai изненадващо пусна полет от Дубай до София
Засега от Fly Dubai не са обявили официално възобновяване на редовните си полети до София. Част от хората, които трябваше да бъдат евакуирани с GullivAir, имат билети именно за този полет, информира Nova tv.
