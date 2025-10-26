Остават 2 месеца до въвеждането на еврото в България. Как навремето Австрия се справя с това да изтегли шилинга и да го замени с еврото през 2002 г.? Оттогава са минали вече 23 години. Екип на NOVA ни среща с Волфганг Шюсел – канцлер на Австрия при въвеждането на еврото. Каква според него е рецептата за въвеждането на единната европейска валута и помни ли какво е купил с първите евробанкноти, които е обменил?До днес много точно помня какво направих с първите банкноти евро. За посрещането на 2002-ра бях поканил във Виена Романо Проди, който беше председател на ЕК. Отидохме на опера и след това в първите минути на новата година излязохме и се отправихме към катедралата "Свети Стефан". Купихме цветя. Поднесох букет рози на съпругата си с първите евробанкноти. Беше фантастично преживяване", спомня си Шюсел."Беше много важен момент и защото до мен, за да празнува въвеждането на еврото беше и Сузане Рийс от Партията на свободата. Години преди това тя беше подела акция срещу еврото – събираха подписи за провеждане на референдум срещу единната валута. Събраха едва около 250 000 подписа – не получиха подкрепа. Пет години по-късно точно Сузане Рийс стана мой вицеканцлер, в моето правителство, и всъщност в първите часове на 01.01.2002 тя беше редом с мен при въвеждането на еврото. Беше хубаво", допълва той."Имахме валута с традиция, така че напълно разбирах скептицизма на хората. Австрийският шилинг беше свързан с историята ни. Част от възхода на икономиката ни стъпваше тъкмо на стабилността на шилинга. А и имахме много сложен курс към еврото – беше 13 точка 76. Представете си – как се пресмята това. Имаше много скептици – абсолютно разбираемо. Имаше и страхове от по-висока инфлация, притеснения, че някои предприемачи ще се възползват да вдигнат цените. Ние като правителство – първо трябваше да гарантираме, че преходът ще е спокоен и плавен. Трябваше да осигурим достатъчно банкноти и монети – това е техническата страна. След това – да информираме хората. Това беше критичен момент. Защото 4 седмици преди въвеждането 80 процента от австрийците не бяха наясно какво ще се случи", разказа Шюсел.Тогава правителството решава, че 3 месеца преди въвеждането на еврото и 2 два след това, цените ще са и в евро и в шилинги – задължително. След това търговците могли да запазят двойните цени още известно време - по желание. "Повечето компании го направиха. Като цяло всичко е в ефективното сътрудничество между правителството, социалните партньори, обществото и медиите – мисля че мина добре", допълва бившият канцлер.На хартия – изглежда, че всичко е минало спокойно - 2 процента инфлация. Ако потърсите информация за еврото и Австрия, обаче, ще откриете израза ойро ис тойро – еврото е скъпо?"Има рима "ойро ис тойро" – еврото е скъпо. Това беше слоган на опозицията. Има разлика между това как ти усещаш инфлацията и каква всъщност е тя. През 2002-ра проблемът беше, че по същото време енергийните цени се вдигнаха, цените на храните също – в глобален план – имаше поскъпване наистина, но усещането беше за още по-висока инфлация. Това е реалността - на усещане инфлацията винаги е по-висока от фактически измерената и ние трябва да работим срещу това. Работа на правителството е да убеди хората, че те внимават, следят цените – че няма да позволят на някакви играчи да спечелят. Аз мисля че в случая с Австрия това се получи", коментира Волфганг Шюсел.Какъв съвет бихте дали на нашите власти – какво да правят или пък какво да не правят, за да убедят хората че еврото не е скъпо?"Информирай, информирай, информирай – това е най-важното. Защото на макроикономическо ниво ефектите са ясни – предимствата са абсолютни. За туризма например – България е като Австрия ние сме туристически държави. Еврото е фантастична възможност за страна като вашата. На хората от еврозоната, които идват в България, няма да им се налага да обменят пари. За износа – също е голям плюс. Второ - контрол, контрол, контрол. Много е важно хората да чувстват, че правителството е наясно, че може да възникнат проблеми, че може да се появят играчи, които да злоупотребяват. Но те са там – готови да ги спрат. Чисто техническата страна също е важна, но аз съм сигурен, че България ще се справи", заяви още политикът."Никога, никога. Това беше изключително предимство за нас. Разбирам, че чисто психологически ти трябва да преглътнеш мисълта, че се отказваш от нещо твое, нещо важно. Представете си германците – те трябваше да се откажат от марката. Тази идея никога не е била харесвана в Германия. Хелмут Кол щеше да загуби, ако беше допуснал да има референдум за въвеждане на еврото. Това беше цената на истинското обединение на Германия. А и вашата валута така или иначе вече е вързана с еврото – мисля че за вас дори ще е по-лесно", завърши Волфганг Шюсел.