Автобус аварира на АМ "Тракия" край Ихтиман

© Facebook архивна За аварирал автобус на АМ "Тракия" съобщават очевидци в социалните мрежи. Автобусът е аварирал клай Ихтиман посока София, където в момента тече ремонт.



Причината за инцидента не е ясна.



Припомняме, че последните дни пътуващите прекараха часове в огромни тапи на АМ "Тракия" край Ихтиман и Вакарел, а причината е ремонт на участък в платното към столицата.



От АПИ съобщиха, че в участъците с ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" може да се шофира и в аварийната лента. Целта е да се улесни пътуването при интензивния трафик.



Шофирайте внимателно!