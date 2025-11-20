Автобусните превозвачи предупредиха: Цените на билетите е възможно да скочат с от 10 до 20%
©
Председателят на Конфедерацията на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова посочи пред NOVA NEWS, че секторът е в особено тежко положение и при продължаващо увеличение на цените на горивата промени в тези на транспортните услуги може да се окажат неизбежни.
Градският транспорт с неминуемо повишение в цените
Милтенова обясни, че цените на транспортните билети не са увеличавани от 2021 г., въпреки ръста в минималната и средната заплати, осигурителните вноски и цените на горивата. Според нея, ако тенденцията се запази, цената на билетите може да се повиши с около 10-20%, макар и това да остава условно.
Тя подчерта, че бизнесът е в много деликатно състояние, защото транспортът е най-ощетеният сектор - всеки ден автобусите в градски условия изминават минимум 10–15 км на курс, има сериозен недостиг от около 24 млн. лв., свързан с намалените приходи заради отстъпките за пенсионери, ученици и други правоимащи групи.
"Средствата за компенсиране, предвидени в бюджета, не са достатъчни, а недостигът се поема от самите превозвачи", допълни председателят на КАП. Ситуацията според нея е много деликатна, а за 2026 г. се очертава още по-сериозен проблем с бюджета за компенсиране.
Транспортните разходи растат успоредно с цените на стоки и услуги
Според Пейо Майорски, който е председател на Асоциацията за защита на потребителите, транспортът е една от основните дейности, от които зависят стоки и услуги, затова цените на горивата влияят върху цялата икономическа верига. Той посочи, че горивата са силно спекулативен пазар – само внушение за недостиг и цените скачат. "Потребителите винаги плащаме сметките“, каза той, подчертавайки, че обществото е най-уязвимо от подобни ценови движения.
Относно евентуалното поскъпване на билетите, той допълни, че когато има основание, може да се вдигнат цените, но трябва да има ясни разчети. "Транспортните фирми имат право да вдигат цените, но потребителите трябва да разбират основанието“, коментира още той.
Ролята на регулаторите
Адвокат Незрет Бабучев обясни, че в закона не е предвидено държавата пряко да контролира или определя цените на горивата. "Регулаторите могат да санкционират, но не могат да спират поскъпването", допълни още той.
Новият особен търговски управител, въведен със законови промени, обаче има правото да извършва пълна ревизия на дружествата, включително проверки на финансови потоци и анализ на печалби и разходи.
Румен Спецов вече има всички правомощия – включително и да се разпорежда с частни активи, въпреки че засега публично не се говори за подобни действия.
Още по темата
/
Енергиен експерт: Цените на горивата у нас зависят и от курса на долара, а той върви надолу, това ще доведе до повтиняване
05.08
Ужас в Румъния, опашки от хора по бензиностанциите - пълнят туби с гориво! Делян Добрев: Празнувайте, че се отървахме от Асен Василев!
02.08
Бенчев предупреди за "паника" на пазарите след удара на Израел – кога ще рефлектира върху цените на горивата у нас
13.06
Още от категорията
/
Отказът от ПОС терминал може да изгони клиентите на малките търговци след въвеждането на еврото
10:11
Специалист: Когато шията отиде напред, ние променяме позицията на щитовидната жлеза и оттам хормоните започват да се променят
10:09
Д-р Стефан Иванов каза как 149 СУ "Иван Хаджийски" бе избрано да координира мрежа от училища и университети в Португалия, Чехия, Полша, Италия и Румъния
19.11
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
19.11
Цончо Ганев в Сиан: България има исторически шанс да стане ключов логистичен център между Европа и Азия
19.11
Петър Колев: РСМ има историческия шанс да покаже, че има някакви наченки на държавност и справедливостта за трагедията в Кочани да възтържествува
19.11
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
19.11
Евгени Коцев: Зачеркнахме махленския и квартален футбол в името на парите и затова стигнахме дъното
18.11
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващата година. Който ще купува имот за инвестиция - може да загуби много пари
18.11
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, ко...
22:59 / 19.11.2025
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искан...
21:15 / 19.11.2025
Здравният министър: Активното участие на общините е в помощ за пр...
22:16 / 19.11.2025
Извънредният труд на 31 декември и 2 януари ще излезе доста солен...
19:47 / 19.11.2025
След решение на ВКС: Конвоират Благомир Коцев във Варна до дни
19:40 / 19.11.2025
Слави Трифонов: Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци
19:50 / 19.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.