С наближаването на студените дни и старта на традиционната акция "Зима“ на "Пътна полиция" автоекспертът Румен Дунев напомня колко важно е шофьорите да подготвят автомобилите си навреме за зимните условия. Само в първия ден на кампанията са извършени над 18 000 проверки, а според специалиста именно навременната профилактика може да предотврати сериозни повреди и инциденти на пътя."Подготовката за зимата е изключително важна. На първо място трябва да се сменят гумите“, подчерта Дунев. Зимните гуми са с по-мек каучук и специална структура, която осигурява по-добро сцепление върху сняг и лед, обясни той пред NOVA.Бившият състезател напомни, че минималната дълбочина на грайфера е 4 мм, но за оптимално сцепление е препоръчително тя да е по-голяма. "След поставянето на гумите задължително трябва да се провери налягането им, което може да се направи и на бензиностанция", каза още Дунев.Дунев обърна специално внимание и на охладителната течност. "След лятото често се долива вода при прегряване, което понижава точката на замръзване на антифриза", обясни експертът. Според него течността трябва да издържа на поне 30°C, за да е безопасна за нашите условия. Неправилно съотношение може да доведе до спукани радиатори или блокиране на двигателя – щети, които могат да унищожат мотора", подчерта автоекспертът."Лятната течност за чистачки замръзва, затова трябва да се изпръска старата и да се налее зимна“, съветва Дунев. Важно е да се провери маслото и спирачната течност. Перото на чистачките също трябва да бъде сменено, тъй като старее под влияние на студ и ултравиолетови лъчи", обясни Румен Дунев.С настъпването на по-късите дни видимостта става решаваща. Дунев препоръчва всички светлини да работят, а фаровете да са добре регулирани, за да осигуряват максимална видимост и безопасност.