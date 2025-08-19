© За Перник / Facebook виж галерията Лек автомобил гори пред един от тунелите на АМ "Струма", става ясно от публикации във Facebook.



От пресцентъра на МВР съобщиха за "Фокус", че инцидентът е станал преди тунела в района на Перник, посока Благоевград.



Подпалената кола е била в аварийната лента. Пожарът вече е угасен, а движението е възстановено.