Лек автомобил е паднал в изкоп във Видин, съобщиха за "" от полицията в града.В колата са пътували двама мъже. При проверка водачът е дал положителна проба за алкохол - над 1,2 промила, а тестът за наркотици е отрицателен. Мъжът е задържан за 24 часа.Пътуващият с него е настанен във видинската болница с комоцио, без опасност за живота. На мястото е извършен оглед и е образувано досъдебно производство."Автомобил, движещ се по булевард Панония посока Здравната каса () след надлеза падна в така наречената малка дупка до светофара на улица Горазд.", гласи публикация в социалните мрежи.Повече вижте галерията.