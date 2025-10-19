ЗАРЕЖДАНЕ...
Автомобил падна в изкоп във Видин, шофьорът се оказа пиян
В колата са пътували двама мъже. При проверка водачът е дал положителна проба за алкохол - над 1,2 промила, а тестът за наркотици е отрицателен. Мъжът е задържан за 24 часа.
Пътуващият с него е настанен във видинската болница с комоцио, без опасност за живота. На мястото е извършен оглед и е образувано досъдебно производство.
"Автомобил, движещ се по булевард Панония посока Здравната каса (бел. от ред: падна) след надлеза падна в така наречената малка дупка до светофара на улица Горазд.", гласи публикация в социалните мрежи.
