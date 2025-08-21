ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Аз съм дошла да се пека! Сега ли решихте да чистите?": Плажуваща се нахвърли на жена, доброволно почистваща плажа
Не толкова положителна е реакцията на друга дама, която започва конфронтация с жената, събираща отпадъците:
"Сега ли решихте да чистите? Аз съм дошла да си почивам, не да гледам боклук! Защо не го събирате в чували?“
Жената мълчаливо продължила да събира отпадъци. В този момент авторката на публикацията се намесва:
"А вие бихте ли прекъснали почивката си, за да помогнете, вместо да правите забележки? Тази жена го прави доброволно.“
"Какво ме интересува как го прави, аз искам да се пека…“ — отвърнала другата.
Дамата, почистваща плажа, любезно отвърнала, че щом намери чувал, ще го използва.
Авторката продължава разказа:
"Побеснях! Отидох до близкото заведение, взех голям чувал и се върнах. Заедно събрахме всичко, което беше натрупала. Докато го правехме, се приближи друга жена с боклук. Усмихна се и каза:
"Казват, че ако поне веднъж в живота си изхвърлиш чужд боклук, планетата става по-чиста.“
Погледнах знамето над нас. На него пишеше:
"Ти си твоята околна среда. Запомни това.“
И си дадох сметка — в душите на едни хора има градина, а на други — кочина“, завършва разказа си жената.
