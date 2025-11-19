БАБХ подготвя предложение за отлагане на влизането в сила на Тарифата за таксите
©
Предложението предвижда новата дата на прилагане да бъде от 1 юли 2026 г. Предприетите действия са в отговор на отправените от сектора аргументи за необходимост от по-дълъг подготовителен период, който да позволи на операторите в хранително-вкусовата промишленост да се адаптират към предстоящите промени.
Още по темата
/
Проф. Йоаким Каламарис: Бюджетът за 2026 година е пример за това какво не трябва да се прави в държава, която иска финансова стабилност
17:35
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
13:06
Още от категорията
/
Румъния увеличава вноса на ток, в България тецовете ни спасяват: Ако въглищните централи бъдат изключени, борсовите цени могат да скочат с 60-80%
09:49
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.