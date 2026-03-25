Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призовава всички стопани да бъдат особено внимателни за симптоми на шап по говедата, овцете, козите и свинете. При съмнение за заболяването те незабавно трябва да уведомят официален ветеринарен лекар.Шапът е силно заразно вирусно заболяване. Разпространява се бързо и може да бъде причина за унищожаване на цели стада и сериозни икономически загуби.БАБХ апелира към отговорен самоконтрол и съдействието на стопаните за превенция на опасната болест, на фона на разрастващото ѝ разпространение с 46 огнища на шап в Кипър и пет огнища на о. Лесбос в Гърция, където преди няколко дни беше обявено извънредно положение. Паралелно с това Агенцията вече е предприела множество мерки, с които да предпази българското животновъдство от шап. На първо място сред тях са стриктният контрол и борбата с нелегалния внос и търговията с животни от засегнатите държави.Клинични признаци:· везикули (мехурчета, пълни с течност, афти) в областта на устата (бузи, език, венци, носно огледало), копитата, вимето и гениталиите, преминаващи в разранявания (ерозии);· повишено слюноотделяне;· висока температура;· депресия и липса на апетит;· куцота;· спад в млеконадоя;· аборти;· внезапна смърт при новородени животни.При овце и кози клиничните признаци често са слабо изразени (предимно с куцота) и трудно разпознаваеми.Следете за:· мехурчета и разраняване в междукопитното пространство;· накуцване;· афти и разранявания в устната кухина; вимето и гениталиите;· силно слюноотделяне.Начини на разпространение:· Директен контакт между болни и здрави животни;· Продукти от животински произход – чрез инфектирани продукти, включително хранене с кухненски отпадъци или термично необработено мляко;· Механично пренасяне чрез обувки, дрехи, оборудване и превозни средства;· Вятър – при определени климатични условия вирусът може да се разпространява на разстояние, особено при ниски температури и висока влажност.