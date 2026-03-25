БАБХ призовава стопаните да следят за шап
Шапът е силно заразно вирусно заболяване. Разпространява се бързо и може да бъде причина за унищожаване на цели стада и сериозни икономически загуби.
БАБХ апелира към отговорен самоконтрол и съдействието на стопаните за превенция на опасната болест, на фона на разрастващото ѝ разпространение с 46 огнища на шап в Кипър и пет огнища на о. Лесбос в Гърция, където преди няколко дни беше обявено извънредно положение. Паралелно с това Агенцията вече е предприела множество мерки, с които да предпази българското животновъдство от шап. На първо място сред тях са стриктният контрол и борбата с нелегалния внос и търговията с животни от засегнатите държави.
Клинични признаци:
· везикули (мехурчета, пълни с течност, афти) в областта на устата (бузи, език, венци, носно огледало), копитата, вимето и гениталиите, преминаващи в разранявания (ерозии);
· повишено слюноотделяне;
· висока температура;
· депресия и липса на апетит;
· куцота;
· спад в млеконадоя;
· аборти;
· внезапна смърт при новородени животни.
При овце и кози клиничните признаци често са слабо изразени (предимно с куцота) и трудно разпознаваеми.
Следете за:
· мехурчета и разраняване в междукопитното пространство;
· накуцване;
· афти и разранявания в устната кухина; вимето и гениталиите;
· силно слюноотделяне.
Начини на разпространение:
· Директен контакт между болни и здрави животни;
· Продукти от животински произход – чрез инфектирани продукти, включително хранене с кухненски отпадъци или термично необработено мляко;
· Механично пренасяне чрез обувки, дрехи, оборудване и превозни средства;
· Вятър – при определени климатични условия вирусът може да се разпространява на разстояние, особено при ниски температури и висока влажност.
Още по темата
Още от категорията
Двойно повече от предходните избори: Близо 61 хиляди са подадените електронни заявления за гласуване извън страната
09:30
Изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация: Това е най-сериозната криза
09:29
Делян Добрев: Вдигането на социалните плащания и пенсиите не трябва да става на гърба на високи осигуровки и данъци
24.03
Шефът на КЗК за цените на горивата: Има рязко покачване на цените на едро, следим поведението на "Лукойл"
24.03
Калоян Паргов за енергийната криза: Истинското решение не се нами...
22:49 / 24.03.2026
Голяма наша банка: На тези дати плащанията с карти, преводите и о...
22:41 / 24.03.2026
Карлос Контрера: Черно море може да се превърне в маршрут за мигр...
21:55 / 24.03.2026
Финансов експерт: Отстрани на еврото има реснички, чийто релеф ще...
21:05 / 24.03.2026
Делян Добрев: Вдигането на социалните плащания и пенсиите не тряб...
18:11 / 24.03.2026
Домашната ракия подлежи на облагане с акциз
18:02 / 24.03.2026
