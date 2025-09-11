Новини
БДЗП с интересна образователна програма
Автор: Илиана Пенова 11:11Коментари (0)34
С настъпването на новата учебна година Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) с радост обявява старта на обновената образователна програма "Екоприключенци“, насочена към ученици от 1 до 4 клас. С много нови теми и разнообразни активности децата ще могат да се потопят в света на дивата природа и изследователството за трета поредна година.

Програмата вече е достъпна чрез специално създадената онлайн платформа: https://ekopriateli.bg, която предоставя богато съдържание, готово за директно използване от учители и родители.

В рамките на учебната година участниците ще могат да се запознаят с различни теми, посветени на емблематични видове и техните местообитания. Всяка тема се разглежда в рамките на един месец и включва пет разнообразни типа занимания, които могат да се провеждат в класната стая, в училищния двор, по време на екскурзия или у дома. Материалите предлагат идеи и вдъхновение, съобразени с различни природни празници и поводи през годината.

"Екоприключенци“ е подходяща както за учебни занятия, така и за извънкласни дейности. Учителите, които желаят техните ученици да се включат в програмата, могат да се регистрират на сайта https://ekopriateli.bg чрез бутона "Регистрация“.

Какво е съдържанието на една примерна месечна тема, може да видите в раздела "За кого е предназначена програмата“.

Образователната програма се осъществява от БДЗП, в рамките на проект "Зеленият пояс на Югоизточна България“, финансиран от Програмата за застрашени ландшафти (ELSP), която се управлява от Природозащитната инициативата на Кеймбридж – сътрудничество между Университета на Кеймбридж и водещи международни организации, фокусирани в опазване на биоразнообразието. Университетът и Програмата за застрашени ландшафти се подкрепят от Аркадиа (Arcadia) – благотворителен фонд на Питър Болдуин и Лизбет Раузинг.






