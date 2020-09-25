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ÁËÑ: Îò êîðîíàâèðóñ ñå óìèðà, îñúçíàéòå ñå è ñå ñïðåòå!
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 17:07 / 25.09.2020Êîìåíòàðè (5)71
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Plovdiv24.bg ïóáëèêóâà áåç ðåäàêòîðñêà íàìåñà ïîçèöèÿòà íà Óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà Áúëãàðñêèÿ ëåêàðñêè ñúþç:

Èçìèíàõà áëèçî 8 ìåñåöà îò íà÷àëîòî íà åïèäåìèÿòà îò Êîâèä-19 ó íàñ. Áëèçî 800 ñà çàãèíàëèòå, ñðåä òÿõ è 10 ëåêàðè, êîëåãè, êîèòî íå óñïÿõà äà ñïå÷åëÿò áèòêàòà ñ êîâàðíàòà áîëåñò. Îòèäå ñè öÿëà ôàìèëèÿ ëåêàðè - ñåì. Âàêëüîâè îò ñ. Áåëèöà, îòèäå ñè è ä-ð Ìèëàí Ïúðâàíîâ, ÷îâåêúò-áîëíèöà, êàêòî ãî íàðè÷àõà ñúãðàæäàíèòå ìó.

Íà ôîíà íà òåçè ÷îâåøêè òðàãåäèè ó íàñ â ìåäèéíîòî è ïóáëè÷íî ïðîñòðàíñòâî ïðîäúëæàâàò äà ñå èçíàñÿò ïðîòèâîðå÷èâè òâúðäåíèÿ, íåïîäêðåïåíè ñ íàó÷íè ôàêòè, èçðàçÿâàùè åäèíñòâåíî ëè÷íî ìíåíèå. Îñîáåíî òðåâîæíè îáà÷å ñà ïîñëàíèÿòà, êîèòî ñà îòïðàâåíè îò êîëåãè – ëåêàðè, êàêòî è äðóãè ïîäîáíè ìíåíèÿ:

"Íÿìà íèêàêúâ ñìèñúë îò òåçè ìàñêè îñâåí ïñèõîëîãè÷åñêè. Îñâåí òîâà òåçè ìàñêè ñúçäàâàò èçìàìíîòî ÷óâñòâî, ÷å ñìå çàùèòåíè…"

"Êîðîíàâèðóñúò å îáùà âèðóñíà èíôåêöèÿ, êîÿòî ñå ñàìîîãðàíè÷àâà. Èçëåêóâàíèòå íå ñà èçëåêóâàíè. Òîâà ñà õîðà, íà êîèòî èì å ìèíàëî".

Òâúðäåíèÿ, êîèòî íà ôîíà íà íå÷îâåøêèòå óñèëèÿ, ñòîèöèçúì è ñåáåîòäàäåíîñò íà âñè÷êè ìåäèöèíñêè ñïåöèàëèñòè, ðàáîòåùè ñ Êîâèä-19, ñà îáèäíè, äåìîòèâèðàùè, ëèøåíè îò ëåêàðñêà åòèêà è ïðîôåñèîíàëíà êîëåãèàëíîñò.

Íåùî ïîâå÷å: â ðåçóëòàò íà ðàçíîïîñî÷íîòî ãîâîðåíå ëîãè÷íî è íàñåëåíèåòî ó íàñ âñå îùå íå å íà 100 ïðîöåíòà óáåäåíî, ÷å òðÿáâà äà ñå ïðåäïàçâà. Íàáëþäàâà ñå ìàñîâî íåãëèæèðàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå ìåðêè íà ôîíà íà ïðåäñòîÿùàòà ãðèïíà âúëíà.

ÁËÑ å êàòåãîðè÷åí, ÷å ïîäàâàíåòî íà ïðîòèâîðå÷èâè ñèãíàëè â ïóáëè÷íîòî è ìåäèéíîòî ïðîñòðàíñòâî, îñîáåíî îò êîëåãè-ëåêàðè, å íåäîïóñòèìî. Îáúðêâàíåòî íà îáùåñòâîòî ïîñòàâÿ â ðèñê çäðàâåòî íà âñå ïîâå÷å õîðà. Âîäè äî íåäîâåðèå êúì ìåäèöèíñêàòà íàóêà è ïîñòèæåíèÿòà, êîèòî òÿ èìà. Íåùî ïîâå÷å - õâúðëÿ ñÿíêà âúðõó ðàáîòàòà è óñèëèÿòà íà âñè÷êè ìåäèöè: îò òåçè â  ñïåøíàòà ïîìîù, ïðåç ëè÷íèòå ëåêàðè è êîëåãèòå îò Ðåãèîíàëíèòå çäðàâíè èíñïåêöèè äî ðàáîòåùèòå â Êîâèä îòäåëåíèÿòà, êîèòî íå èçëèçàò îòòàì ñúñ ñåäìèöè è äàâàò æèâîòà è çäðàâåòî ñè, çà äà ñå ãðèæàò çà òåæêî áîëíèòå ïàöèåíòè.

ÁËÑ ïðèçîâàâà ñïàçâàéòå ôèçè÷åñêà äèñòàíöèÿ, íîñåòå ìàñêè, íå çàáðàâÿéòå äåçèíôåêöèÿòà. Ñïàçâàíåòî íà òåçè ïðîñòè÷êè ïðàâèëà âñúùíîñò ñúõðàíÿâà íå ñàìî Âàøåòî çäðàâå, à è òîâà íà áëèçêèòå Âè. Íå çàáðàâÿéòå: îò Êîâèä-19 ñå óìèðà, ñòàòèñòèêàòà å êðàñíîðå÷èâà. Êîëêî îùå ïàöèåíòè è ëåêàðè òðÿáâà äà íè íàïóñíàò, çà äà ïîâÿðâàìå, ÷å âèðóñúò íå å áåçîáèäåí? Èçèñêâà ñå åäèíñòâåíî ðàçóìíî ïîâåäåíèå, íî è ðàçóìíî è ïîäêðåïåíî ñ äîêàçàòåëñòâà ãîâîðåíå.




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