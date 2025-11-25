нарастват с 9.5% на годишна база през октомври 2025 г. (9.7% годишно повишение през септември 2025 г.) и в края на месеца достигат 51.816 млрд. лв. (23.6% от БВП). Това показват данните на БНБ за октомври 2025 година.и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата /НТООД/ са 54.594 млрд. лв. (24.9% от БВП) в края на октомври 2025 година. Спрямо същия месец на 2024 г. те се увеличават с 21% (20.9% годишно повишение през септември 2025 година). В края на октомври 2025 г.са 31.521 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 27.8% (27.6% годишно увеличение през септември 2025 година).възлизат на 21.162 млрд. лв. и се увеличават с 13.6% спрямо октомври 2024 г. (13.5% годишно повишение през септември 2025 година). На годишна база другите кредити нарастват с 10.4% (17.3% годишно повишение през септември 2025 г.), като достигат 524.3 млн. лева.намаляват с 0.8% на годишна база през октомври 2025 г. (5.8% годишно повишение през септември 2025 г.) и в края на месеца са 519.5 млн. лева., са 9.305 млрд. лв. (4.2% от БВП) в края на октомври 2025 година. В сравнение с октомври 2024 г. те се увеличават с 14.9% (13.6% годишно повишение през септември 2025 година).