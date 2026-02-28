Димитър Радев участва в среща на ръководителите на мисии на държавите – членки на Европейския съюз, в рамките на Европейското председателство на Република Кипър по инициатива на посланика на Република Кипър в София Н. Пр. Хараламбос Кафкаридис.
В изказването си управителят акцентира върху три ключови теми: успешното въвеждане на еврото, икономическите измерения на текущата политическа ситуация и макроикономическата перспектива.
Въвеждане на еврото
Въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. беше успешно. Преходът премина без оперативни затруднения и при запазване на макрофинансовата стабилност, благодарение на системна предварителна подготовка и ефективна институционална координация. Членството в еврозоната укрепва стратегическата позиция на страната и осигурява стабилна институционална рамка за развитие.
Политическа среда и икономическа рамка
В условията на служебно управление и предстоящи избори политическият дебат е напрегнат. Според управителя, настоящият дебат е част от по-широк процес на изясняване на стратегическите приоритети на страната, включително по отношение на проевропейската ориентация, провеждането на структурни и антикорупционни реформи и ролята на държавата в икономиката. Постепенната консолидация в тези направления ще има съществено значение за инвестиционната среда и дългосрочната икономическа конвергенция.
Макроикономическа перспектива
Независимо от сложната политическа ситуация, макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, инфлационният натиск отслабва, а банковият сектор е устойчив и добре капитализиран. В същото време са налице рискове, свързани с външната среда, ценовата динамика и фискалната политика, които изискват разумни и навременни решения.
Срещата беше последвана от активна дискусия с множество въпроси, отразяващи засиления интерес към развитието на страната. Управителят посочи, че устойчивостта на икономическата динамика в настоящата среда изисква стабилна политическа рамка, благоразумна макроикономическа политика, основана на фискална дисциплина, и последователно провеждане на структурни реформи.
БНБ: Макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, а инфлационният натиск отслабва
© Десислава Кулелиева
Още по темата
/
Предупредиха: Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените
23.02
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
23.02
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
21.02
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Още от категорията
/
Надежда Йорданова: Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор
21:16
Пеевски: Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност
21:13
ГЕРБ - СДС: Служебното правителство има временен мандат, парламентът има демократична легитимност!
17:13
Нейнски: 11 400 са българските граждани в района на конфликта, имаме готовност за евакуация във всеки един момент
16:50
Бившият външен министър: Призовавам правителството да се свърже с българските граждани в Иран и да им предложи съдействие
14:44
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.