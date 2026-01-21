БНБ: При съмнение за фалшиви евробанкноти, незабавно уведомете полицията!
Как да проверите дали евробанкнотата е истинска?
Истинските евробанкноти съдържат защитни елементи, които могат да бъдат разпознати лесно без специалзирани уреди. Проверката за истинност се извършва чрез метода:
"ПИПНИ, РАЗГЛЕДАЙ и НАКЛОНИ“
• Пипни – банкнотата е шумяща и твърда, усеща се релеф в печатните изображения;
• Разгледай – срещу източник на светлина се проверяват водният знак и защитната нишка;
• Наклони – променят се изображенията и цветовете на холограмната лента, числото на номинала в долния ляв ъгъл си променя цвета от смарагдовозелен в тъмносин.
Подробно описание на защитните елементи на евробанкнотите от серия "Европа“, както и от първата серия, е публикувано на интернет страницата на Европейската централна банка.
Какво да направите при съмнение
• Ако Ви бъде подадена банкнота и имате съмнение, че е фалшива – не я приемайте.
• Ако вече сте приели банкнота и смятате, че може да е фалшива – незабавно уведомете полицията или се обадете на телефон 112.
Използването на банкнота, за която знаете, че е фалшива, е престъпление. Фалшивите банкноти нямат стойност и при приемането им не се изплаща обезщетение.
