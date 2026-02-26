БНБ част от стартирането на важна програма, свързана с кандидатите за членство в ЕС
Програмата е тригодишна и се финансира чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III). Целта е допълнително укрепване на институционалния капацитет на институциите бенефициенти чрез подобряване на инструментите за провеждане на политики и прилагане на най-добрите международни и европейски стандарти в националните практики. В рамките на програмата ще бъдат организирани регионални обучения в ключови области на централното банкиране и надзора: борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, кибер рискове, работа с бази данни и тяхното управление, дигитална трансформация, иновации и изкуствен интелект. В допълнение ще бъдат изпълнени и специфични двустранни дейности в полза на институциите бенефициенти.

