Днес централната банка на Германия "Дойче Бундесбанк", Европейската комисия, съвместно с Българската народна банка, други национални централни банки от Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, официално стартираха трета фаза на финансираната от Европейския съюз (ЕС). Става въпрос за програма за подкрепа на централните банки и надзорните органи в страните от Западните Балкани, кандидати и потенциални кандидати за членство в ЕС: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Северна Македония, Сърбия и Република Косово.Програмата е тригодишна и се финансира чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП III). Целта е допълнително укрепване на институционалния капацитет на институциите бенефициенти чрез подобряване на инструментите за провеждане на политики и прилагане на най-добрите международни и европейски стандарти в националните практики. В рамките на програмата ще бъдат организирани регионални обучения в ключови области на централното банкиране и надзора: борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, кибер рискове, работа с бази данни и тяхното управление, дигитална трансформация, иновации и изкуствен интелект. В допълнение ще бъдат изпълнени и специфични двустранни дейности в полза на институциите бенефициенти.