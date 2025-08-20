БНБ обвини "Продължаваме промяната" в политически натиск

© Българската народна банка обвини "Продължаваме промяната" в опит за политическа намеса. В позиция, разпространена от пресцентъра на институцията, от БНБ заявяват, че твърдението на партията, че централната банка не може да защити банковната ни система от санкционирани лица, е "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната".



По-рано днес от "Промяната" разпространиха своя позиция. От нея става ясно, че Асен Василев е изпратил запитване до Централната банка с искане за информация за това как следи за спазването на ограничителните мерки спрямо санкционираните лица. В партийното пресъобщение се посочва, че отговорът на БНБ на запитването показва "пълният отказ на Централната банка да защити банковата система в страната. БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните".



От БНБ отговориха със следната позиция:



Чрез своя председател политическата партия фактически изисква от БНБ две неща:



1. Разкриване на банкова тайна извън предвидения в закона ред



Информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е банкова тайна. Искането за разкриването ѝ извън нормативно установения ред представлява грубо нарушение на закона и на правилата за защита на тайната. Членовете на Управителния съвет на БНБ полагат клетва пред Народното събрание и Президента на Република България да спазват тези правила при встъпването си в длъжност.



2. Предприемане на действия или издаване на актове без правно основание



Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда. Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ.



Българската народна банка стриктно спазва действащата законова уредба. Възлагането на допълнителни отговорности на БНБ може да се осъществи единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.