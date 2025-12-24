БНБ посочи: Домакинствата държат в банките депозити за над 100 млрд. лева
Само за един месец ръстът достига близо 2,9 млрд. лева. За една година увеличението е 15,8 процента или около 13,7 млрд. лева. Година по рано депозитите на домакинствата са били 87,105 млрд. лева по данни на БНБ.
Нефинансовият бизнес държи 48,619 млрд. лева в банковата система към края на ноември 2025 година. Това представлява 22,1 процента от БВП. На годишна база сумата расте с 8,9 процента.
Финансовите предприятия увеличават депозитите си с 19,6 процента за година. В края на ноември те достигат 4,592 млрд. лева или 2,1 процента от БВП.
Общият обем на депозитите на неправителствения сектор достига 154,09 млрд. лева. Това е 70,2 процента от прогнозния БВП. Годишният ръст е 13,6 процента.
В последната си макроикономическа прогноза БНБ отчита очаквано ускоряване на растежа на депозитите на неправителствения сектор до 15,7 процента в края на 2025 година, пише pariteni.bg. Централната банка свързва този процес с по активно насочване на свободни парични наличности към банковата система преди присъединяването на България към еврозоната и последващото им превалутиране в евро.
БНБ посочва и действията на част от търговските банки. През 2025 година те премахват таксите за определен период при внасяне на левове по сметка на каса или чрез банкомат. След влизането в еврозоната тези средства ще се превалутират автоматично в евро.
