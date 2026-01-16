Във връзка с въвеждането на еврото в Република България Българската народна банка информира, че към 16 януари 2026 г. процесът по обмяна на банкноти и монети от левове в евро протича нормално, в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни и логистични планове.Към отчетната дата общият обем на българските левове в налично парично обращение възлиза на 13.0 млрд. лева. Това представлява около 58% изтегляне на налично паричното обращение в левове спрямо началото на 2025 г.Снабдяването на кредитните институции с евробанкноти и евромонети се осъществява съгласно утвърдените графици и процедури. Към момента в обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 4.3 млрд. евро, което осигурява нормалното функциониране на платежната система и обслужването на потребностите на икономиката и населението.С цел осигуряване на непрекъсваем и равнопоставен достъп до услугата по обмяна, касите на Българската народна банка, както и на териториалните поделения на "Дружество за касови услуги“ АД, ще продължат да работят извънредно и в съботните дни, като ще извършват обмяна на левове в евро на 17, 24 и 31 януари 2026 г.Подробна информация относно организацията на процеса е публикувана на интернет страницата на Българската народна банка:Част от банките в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през месец януари 2026 г. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България, както и на интернет страниците на съответните банки:През първите шест месеца на 2026 г. кредитните институции извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс. За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка с минимален срок от три работни дни.Без такси се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро. Уеднаквено е третирането на клиенти на съответната банка и на лица, които не са нейни клиенти. Идентификацията се извършва с лична карта, като декларация за произход на средствата се изисква единствено при обмяна на сума, равна или надвишаваща 5 000 евро, в съответствие с приложимото законодателство.