Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
Автор: Десислава Томева 08:16
Общият размер на брутните кредити и аванси спрямо 31 март нарасна с 2.9 млрд. лв. (2.3%) до 131.7 млрд. лв. в края на юни. Данните са на БНБ, цитирани от "Фокус". През периода вземанията от кредитни институции намаляха с 503 млн. лв. (3.5%) до 14.0 млрд. лв. Същевременно брутният кредитен портфейл на банковата система нарасна с 3.3 млрд. лв. (2.9%) до 117.4 млрд. лв. Водещ принос за това имаха кредитите за домакинства, които се увеличиха с 2.7 млрд. лв., 5.3% (в това число с 2.4 млрд. лв. обезпечените с жилищен имот).

Растеж отбелязаха също кредитите за нефинансови предприятия – с 617 млн. лв. (1.1%), и за други финансови предприятия – с 58 млн. лв. (0.6%), докато тези за

сектор "държавно управление“ намаляха с 13 млн. лв. (1.5%).

В края на юни 2025 г. делът на кредитите и авансите за резиденти беше 87.9%, а този за нерезиденти – 12.1% (съответно 87.1% и 12.9% в края на март). Във валутната структура на кредитите и авансите през второто тримесечие делът на тези в левове нарасна от 68.6% на 69.9%, а този на деноминираните в евро намаля от 27.8% до 26.9%. Делът на кредитите и авансите в долари и в други валути също се понижи – от 3.7% до 3.3% към 30 юни.

През периода април – юни 2025 г. депозитите в банковата система се увеличиха с 3.8 млрд. лв. (2.3%) до 170.6 млрд. лв. Основен принос за това имаше нарастването на депозитите на домакинства – с 2.4 млрд. лв. (2.6%), и на кредитни

институции – с 1.1 млрд. лв. (7.2%).

През периода се повишиха и депозитите на сектор "държавно управление“ – със 724 млн. лв. (18.2%), а намаление се наблюдаваше при депозитите на нефинансови предприятия (с 314 млн. лв., 0.6%) и на други финансови предприятия (със 137 млн. лв., 2.9%). В края на юни 2025 г. депозитите на резиденти заемаха 88.7%, а на нерезиденти – 11.3% (съответно 89.0% и 11.0% в края на март).

Във валутната структура на депозитите в края на периода делът в левове беше 60.7%, а на деноминираните в евро – 34.0% (при съответно 60.5% и 34.1% в края на март). Към 30 юни делът на депозитите в други валутибеше 5.3% (при 5.4% в края на март).

