|БНБ с промени заради въвеждането на еврото в България
Съгласно европейската правна уредба колекционерските евромонети са законно платежно средство само в държавата емитент, като номиналната им стойност ще бъде в евро, но различна спрямо номиналните стойности на евромонетите в обращение.
С присъединяването на Република България към еврозоната БНБ прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева, с което приключват съответните серии и колекциите с такива монети в лева могат да се считат за завършени. В тази връзка БНБ публикува списък.
Монетната програма на Българската народна банка за 2026 г. ще включва монети с нови технически параметри, като номинална стойност и смяна на паричната единица от лев в евро както в тематичните серии, така и при отделните монети. Това представлява нов етап в развитието на Монетната програма, който, от една страна, ще включва нови серии монети и отделни монети, а от друга – ще осигури приемственост с утвърдените български теми, символи и технически характеристики и същевременно ще отразява приемането на еврото като законно платежно средство в Република България.
Във връзка с това Управителният съвет на БНБ прие следните решения за:
1. Промяна в наименованието на:
- "Монетна програма на БНБ за 2026 г.“;
- "Предварителна монетна програма на БНБ за 2027 г. и 2028 г.“;
2. Промяна в съдържанието на съответните програми, като са обособени отделни раздели за колекционерските и възпоменателните монети, предвидени за емитиране от БНБ;
3. Промяна на номиналната стойност на колекционерските монети от благородни метали и мед, която да бъде валидна, считано от датата на въвеждане на еврото в Република България 1 януари 2026 г.:
- от благородни метали – с номинална стойност от 5, 10, 20, 50 и 100 евро;
- от мед – монети с номинална стойност от 5 евро;
4. Промяна на номиналната стойност на медната монета "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ от серията "Български творци“, емисия 2026 г., от 2 евро на 5 евро;
5. Преустановяване на емитирането на златна възпоменателна монета "Св. Богородица – Златна ябълка“ без определен тираж, считано от 1 януари 2026 г.;
6. Концепция за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна
