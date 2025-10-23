Във връзка с публично разпространената информация относно прилагането на ограничителни мерки от страна на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на Съединените американски щати, на основание Изпълнителна заповед 14024 ("Blocking Property with Respect to Specified Harmful Foreign Activities of the Government of the Russian Federation“), спрямо руските енергийни компании "Роснефт“, "Лукойл“, техни дъщерни дружества, както и дружества, в които тези компании пряко или косвено притежават 50 и повече процента от капитала, Българската народна банка (БНБ), в рамките на своите правомощия, извършва преглед и анализ на потенциалните последици спрямо банковата система в страната от прилагането на тези санкции. Това съобщиха официално от БНБ."На системно равнище не се установява наличие на пряк кредитен риск, който да засяга стабилността на банковата система в страната.От гледна точка на икономическите последици, потенциално засегнатите от наложените санкции юридически лица в Република България са сред значимите стопански субекти, чиито финансови потоци се обслужват от банковия сектор.Съгласно обявените от OFAC мерки, за определени дейности и съществуващи договорни отношения е предвиден преходен (wind-down) период, регламентиран в издадена обща лицензия, който позволява уреждането на текущи задължения в рамките на определен срок.В тази връзка, при стриктно спазване на приложимата европейска и национална правна рамка, включително разпоредбите, свързани с международните санкции и мерките срещу изпирането на пари, както и на вътрешните правила и процедури, кредитните институции самостоятелно ще вземат решения относно своите договорни взаимоотношения с потенциално засегнати клиенти. Това ще се извършва при оценка на риска от установяване или поддържане на делови взаимоотношения, съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), и при отчитане на възможността за прилагане на вторични санкции спрямо лица или институции, които нарушават режима на OFAC.Българската народна банка е в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни национални органи във връзка с оценката на въздействието от санкциите и предприемането на съответни мерки, когато това е необходимо.Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения", уточняват в позицията си от БНБ във връзка с наложените санкции от страна на САЩ и Великобритания срещу "Лукойл" и "Роснефт".