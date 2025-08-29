Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
БНБ с важна новина за лихвения процент
Автор: Екип Ruse24.bg 23:03 / 29.08.2025Коментари (0)76
©
Основният лихвен процент ще бъде 1,82 на сто, считано от 1 септември, обяви Българската народна банка, като няма да претърпи изменение и запазва нивото си от август.

Така, простата годишна лихва не отчита понижение на месечна база за първи път от година. За последно това се случва в края на август миналата година, когато, считано от септември същата година, ОЛП нараства с 0,01 процентен пункт до ниво от 3,54 на сто.

Основният лихвен процент у нас дълги години беше на нулево ниво, но в края на септември 2022 г. започна поредица от повишения. ОЛП тогава не беше повишаван от 2016 година. През последната година и половина простата годишна лихва вървя постоянно в низходяща посока.

Още по темата: общо новини по темата: 911
29.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: